I Tristi, freschi vincitori di 1M Next 2019, con il nuovo singolo Vimodrone | Streaming

Un viaggio nostalgico dentro la periferia milanese: questo √® Vimodrone, il nuovo singolo de I Tristi, il progetto di Simone Cavazzoni, giovane cantautore di Sestri Levante prestato a Milano che dall’adolescenza scrive e produce la sua musica in modo totalmente indipendente.

Vimodrone, prodotto da I Tristi e mixato da Matteo Cantaluppi, è un brano indie pop che racconta di fallimenti e di vite in cerca di realizzazione.

‚Äú√ą la storia di qualcuno che non si √® salvato, di chi si sente bloccato in una vita asettica. Vimodrone √® una riscossa, la rivincita degli ultimi, √® la sete di scappare per andare via lontano.” (Simone Cavazzoni)