Il ritorno degli UTO con This is Opera, post-rock d’autore prodotto da Paolo Benvegnù | Video



This is Opera segna il ritorno degli UTO dopo una lunga assenza dai palchi italiani.

Il nuovo lavoro del gruppo post-rock italiano è stato prodotto da Paolo Benvegnù e uscirà l’8 novembre per Goodfellas.

This is Opera è anticipato dal primo singolo dal titolo Miranda 2.0. Buon ascolto. (La redazione)