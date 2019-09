Massimiliano Larocca con il nuovo album Exit | Enfer. Ascolta il primo singolo | Streaming



A tre anni di distanza dal progetto musicale sul poeta “maledetto” toscano Dino Campana che lo ha portato in tour in tutta Italia e anche in Europa, con concerti a Barcellona e Bruxelles, il musicista fiorentino torna con il suo nuovo disco autografo: Exit | Enfer.

Un progetto ambizioso che taglia i ponti con le produzioni passate di Massimiliano Larocca, non fosse altro per il coinvolgimento in fase artistica e produttiva di uno degli artisti internazionali più stimati in Italia: Hugo Race, che con il nostro paese ha un lungo rapporto affettivo e creativo.

Il nuovo album di Larocca, al quale partecipano Enrico Gabrielli e Howe Gelb, sarà pubblicato il 18 ottobre 2019 su Santeria Records con distribuzione Audioglobe.

Il primo singolo estratto da Exit | Enfer si intitola Cose che non Cambiano. Buon ascolto. (La redazione)