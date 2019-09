Matrioska, il nuovo singolo del cantautore pugliese Salvo Mizzle | Video

Matrioska è il nuovo singolo di Salvo Mizzle, cantautore pugliese tra i più autentici e talentuosi della nuova scena indipendente italiana.

Il brano anticipa il suo terzo album in arrivo in autunno, seguito di Via Zara del 2013 e Belzebù pensaci tu del 2016.

Il videoclip, dai colori accesi e dall’incedere emozionante, è stato girato a Napoli-Portici dal team di VisionArea Studio ed è impreziosito dalla presenza dell’attore Ernesto Lama, volto noto del cinema e del teatro partenopeo (candidato di recente al premio “le Maschere del Teatro Italiano” nella categoria “Miglior attore non protagonista”).

“Matrioska” è un brano che parla di gente che si “arrende” ad un’esistenza che mette continuamente alla prova, fatta di fallimenti, delusioni che spesso non portano a ciò volevamo, alla vita che avevamo immaginato. Calcoli, sforzi, lavoro, progetti che in un attimo svaniscono ed è tutto da rifare. Genitori in crisi come e più dei figli, e figli che combattono con armi diverse la guerra eterna con la scoperta e il cambiamento. Rileggendo il testo qualcosa mi riportava a quello che Joni Mitchell chiamava “The circle game” . Non avevo un titolo, poi un pomeriggio vidi mio figlio giocare con una matrioska che c’era in casa… quell’oggetto, sempre visto e a cui non avevo mai dedicato nessuna particolare attenzione, racchiudeva in se il senso esatto di ciò che volevo dire. La vita come una matrioska dove tutto viene da qualcosa e genera qualcosa a sua volta.(Salvo Mizzle)