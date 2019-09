Underground Mutant Pop: la compilation che celebra i 13 anni dell’etichetta belga Freaksville | Streaming



Per tredici anni l’etichetta belga di pop underground e mutante Freaksville ha sempre sperimentato con il suono. Questi dadaisti contemporanei hanno ricevuto il plauso della critica e di un pubblico esigente che ha permesso loro di esplorare ulteriormente le frontiere della musica, diventando una vera e proprio la bel di culto.

Underground Mutant Pop (The Sound of Freaksville Vol. 2) è il titolo di una una raccolta di 23 brani cosmici e strabilianti per tutti gli amanti di The Loved Drones, Jean-Jacques Perrey e David Chazam, Man From Uranus, Rocky Gaspard e Benjamin Schoos.

La compilation, pubblicata il 27 settembre 2019, è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)