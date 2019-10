Unica data per gli Elbow in Italia. Apriranno i Pet Deaths | Concerti | News | Streaming



Saranno i Pet Deaths con le loro atmosfere eteree ad aprire il concerto degli Elbow il 7 novembre 2019 all’Alcatraz di Milano, presentando il loro album di debutto To the Top of the Hill and Roll…

I Pet Deaths sono un duo folk londinese nato nel 2017 e formato da Graeme Martin e Liam Karima. In questi ultimi due anni hanno lavorato al loro primo album To the Top of the Hill and Roll… attraverso una ricerca portata avanti nell’assoluto isolamento dal mondo esterno. L’album si basa infatti sulle sonorità naturali e su una sperimentazione continua, che combina rumori soffusi con sonorità acustiche. Punti di riferimento dei due musicisti sono tra tutti Leonard Cohen e Jiro Yoshihara. L’album di debutto dei Pet Deaths è prodotto da Ian Davenport, che ha collaborato con band del calibro degli Slowdive, ed è stato registrato presso i Courtyard Studios, dove hanno già inciso i Radiohead. Il singolo Wind Up Bird ha riscosso successo in radio nel Regno Unito e anche sulle piattaforme streaming, finendo nella playlist Sad Indie di Spotify, accanto ad artisti come Sufjan Stevens e Bon Iver.

Con quasi trent’anni di amicizia e di carriera artistica alle spalle, gli Elbow si sono formati a Bury, una cittadina vicino Manchester, Regno Unito, quando erano ancora al college e mantengono da sempre la loro formazione originale, con Guy Garvey (voce e chitarra), Craig Potter (tastiere), Mark Potter (chitarra) e Pete Turner (basso). La band si è costruita nel tempo una credibilità molto forte, restando fedele a sonorità alternative e post-rock, mescolate ad un’attitudine britpop. Coerenza e sincerità sono i capisaldi del gruppo che, pur non avendo mai cambiato genere, ha saputo mettere in discussione il suo approccio nei confronti della musica, riuscendo così a rinnovarsi ad ogni album. I due album The Take Off and Landing of Everything (Fiction Records, 2014) e Little Fictions (Polydor Records, 2017) hanno debuttato nelle classifiche dei Top Album britannici e hanno fatto registrare un numero sempre crescente di fan, mentre l’ultimo album Giant Of All Sizes verrà pubblicato l’11 ottobre 2019 e presentato in un tour che tra i tanti paesi toccherà anche l’Italia. (La redazione)

clicca qui e ascolta gli Elbow