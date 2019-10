Due novitÃ  per Michael Stipe (R.E.M.): primo singolo da solista e presentazione del nuovo libro fotografico a Roma

Due novità per Michael Stipe (R.E.M.): primo singolo da solista e presentazione del nuovo libro fotografico a Roma



Michael Stipe, dopo lo scioglimento dei R.E.M. avvenuto nel 2011, torna a far parlare di sé con due grandi, pregevoli novità artistiche.

La prima, vede l’artista statunitense pubblicare il suo primo singolo da solista, Your Capricious Soul. Il singolo sarà acquistabile e scaricabile esclusivamente dal suo sito personale michaelstipe.com a partire da sabato 5 ottobre 2019. I proventi ricavati, scrive l’artista sulle pagine del quotidiano La Repubblica, saranno destinati al movimento ambientalista Extinction Rebellion. Il brano, inoltre, sarà accompagnato dal video della regista e fotografa inglese Sam Taylor-Johnson.

La seconda novità, invece, ci riguarda molto da vicino. Martedì 8 ottobre 2019, la voce e l’anima dei R.E.M, incontrerà in esclusiva il pubblico del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma per presentare, alle ore 19:30, il suo nuovo libro fotografico, Our interference times: a visual record (Damiani, 2019), realizzato con Douglas Coupland. L’evento, che purtroppo è già sold out, sarà introdotto da Giovanna Melandri, con l’intervento del giornalista Dario Pappalardo che dialogherà con Michael Stipe. (La redazione)