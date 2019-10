Jason Isbell and the 400 Unit: le ristampe del secondo e terzo album.



In arrivo due ristampe degli album di Jason Isbell, si tratta dell’omonimo Jason Isbell and the 400 Unit e Here We Rest, rispettivamente il secondo e il terzo lavoro da solista dell’ex Drive By Truckers, accompagnato dai fidatissimi 400 Unit.

Entrambi i lavori sono stati rimasterizzati dal vincitore di Grammy Award Dave Cobb e usciranno il 18 ottobre prossimo per Southeastern Records e Thirty Tigers. (La redazione)

Go It Alone da Here We Rest