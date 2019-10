Songs for the Present Time di Tobia Lamare | Streaming



Songs for the Present Time è un titolo che vuole sottolineare la contemporaneità delle emozioni che hanno dato vita al disco di Tobia Lamare. È un disco dove si canta e si suona di amore, vita e morte, come nella migliore tradizione country o blues. È un disco che nasce a pochi chilometri dal mare e dalla sua forza rigeneratrice ma che ha sempre le mani nella terra bruciata dal sole della Masseria dove Tobia abita e registra.

È un disco registrato mentre una vita andava via e ne arrivava un’altra. È stato registrato catturando il suono della Masseria con i suoi lunghi riverberi naturali e con la pietra e il legno che circondano le sue stanze e che ne danno un suono unico. I punti di riferimento riguardanti la produzione sono stati gli album “casalinghi” di Springsteen, Sebadoh, The Band insieme a quello che per Tobia sono stati sempre artisti di riferimento come i Cure, Dinosaur Jr, Bob Dylan, Van Morrison.

Pubblicato da Lobello Records il 27 settembre 2019, Songs for the Present Time è in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)