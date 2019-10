The Winstons con il nuovo video Ghost Town.



The Winstons sono Enrico Gabrielli, Roberto Dell’Era e Lino Gitto. Tre fratelli che, dopo il viaggio psichedelico a bordo di una barca come Caronte fra le tenebre (Around the Boat), completano il viaggio onirico con il secondo capitolo dal titolo Ghost Town.

Ghost Town, diretto come il precedente da Roberto Delvoi, non è soltanto un video inedito, è anche il nuovo singolo estratto da Smith, album che il psych-rock trio italiano ha pubblicato lo scorso maggio. (La redazione)