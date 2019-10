Angel Olsen torna con un lavoro potente e introspettivo | Streaming | All Mirrors



All Mirrors è un album introspettivo dedicato al recente percorso personale della stessa Angel Olsen. Nel processo creativo del nuovo disco l’artista ha distillato un nuovo sound e provato a cantare in modo differente, ma senza snaturare il vibrato vocale che ha sempre contraddistinto il suo lavoro in studio e dal vivo.

All’inizio Angel Olsen aveva deciso di registrare e pubblicare due versioni differenti di All Mirrors, una in solo con versioni minimali dei brani e la seconda realizzata con un’orchestra di 14 elementi. La versione in solo è stata realizzata con Michael Harris ad Anacortes, Washington, e quella con full band insieme al fidatissimo John Congleton (con cui Angel Olsen collabora dai tempi di Burn Your Fire for No Witness del 2014), all’arrangiatore Jherek Bischoff e al multistrumentista Ben Babbitt.

Alla fine Angel Olsen ha pubblicato il disco nella sua versione più potente, ovvero quella definitiva registrata con la tutta la band. Pubblicato il 4 ottobre 2019 da Jagjaguwar e distribuito da Goodfellas, All Mirrors è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

clicca qui e ascolta