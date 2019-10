JAZZMI 2019: quando il jazz diventa pop | Concerti | Milano



Dal 1° al 10 novembre 2010 si terrà a Milano la quarta edizione di JAZZMI con oltre 190 eventi che vedranno protagonisti musicisti come Herbie Hancock, Nubya Garcia, Enrico Rava, Mélissa Laveaux e tanti altri.

JAZZMI, come da tradizione, anche quest’anno diventa un’occasione per vivere e riscoprire i quartieri della città fuori dal centro, quelle zone periferiche sempre più rilevanti nel racconto delle trasformazioni di Milano che offrono la possibilità di ascoltare jazz in luoghi simbolici. (La redazione)