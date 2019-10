L’addio a Larry Wallis, leggenda dei Motörhead.



Il 19 settembre è venuto a mancare Larry Wallis (foto in alto), il primo chitarrista dei Motörhead: aveva 70 anni. Non è stata data alcuna informazione sulle cause della morte dell’artista, ma il mondo della musica si è raccolto nel lutto e ha voluto omaggiare un personaggio che ha dato un grande contribuito alla storia della musica rock. La sua carriera di musicista lo ha visto prendere parte, in modo più o meno trasversale, ad alcuni dei progetti più interessanti della musica rock britannica degli anni Settanta e Ottanta.