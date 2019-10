In the Silence Electric: il disco più avventuroso e diretto dei Julie’s Haircut | Streaming



In the Silence Electric è il nuovo lavoro dei Julie’s Haircut. Un album ipnotico e potente che prosegue lungo quel percorso di “spiritualità sonica” che ha contraddistinto la band fin da gli esordi.

In the Silence Electric è il frutto di un lavoro istintivo, naturale, che racchiude brani evocativi che portano con sé retaggi sonori di Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin, estasi alla maniera degli Spiritualized e deliri alla Suicide.

Probabilmente, In the Silence Electric è il disco il più “avventuroso e diretto” dei Julie’s Haircut. (La redazione)

