Exit | Enfer di Massimiliano Larocca. Attimi di pura magia | Recensione | Streaming



Massimiliano Larocca porta in scena un songwriting eccellente e pieno di spunti, magico a tratti nell’idea e nella stessa stesura, un piccolo prodigio che si espande a ogni singolo ascolto. Il disco in questione è Exit | Enfer e il suo fascino è contagioso, riesce a comunicare nell’etere pur restando a chissà quanti chilometri di distanza.

Un piccolo miracolo in un mare di pochezza che ormai diventa quasi ingombrante, come gli scatoloni dopo un trasloco in un monolocale di venti metri quadrati. Ogni brano scorre e si fa apprezzare, in particolare Eravamo Orfani”, miglior traccia del disco subito dopo il primo ascolto.

Se fare il cantautore sembra facile, esserlo, è di certo molto più difficile e questo è il caso di Massimiliano Larocca, che non si perde in fronzoli e va diritto al punto, senza particolari difficoltà.

Penna raffinata e, ancor di più, mente artistica, Larocca si conferma un ottimo cantautore dal futuro roseo e pieno di soddisfazioni che probabilmente arriveranno lentamente in un Paese come il nostro.

In conclusione Exit | Enfer è un album che va ascoltato con molta attenzione, che non deve passare inosservato e che ci auguriamo abbia la giusta considerazione nel mare magnum di produzioni che escono fuori ogni giorno.

Un ottimo lavoro che ci concede attimi di pura magia, nell’attesa di divorare nuovo materiale dell’artista italiano. (Lorenzo D’Antoni)