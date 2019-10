L’italo-marocchino Momo Said con l’album Break the Rules | Streaming



Figlio di migranti marocchini stabilitisi in Italia, il musicista autodidatta Momo Said è un artista versatile, poliedrico e appassionato: è cantante, cantautore, chitarrista e arrangiatore. Traendo a piene mani dalla miglior tradizione della musica black americana anni 70, il sound di Momo è un bellissimo melting pot di funk, soul, jazz e boogie-disco.

Dopo una release solo in digitale la scorsa primavera, il suo secondo album Break the Rules è stato pubblicato in vinile a settembre tramite l’etichetta italiana Tam Tam Studio Recordings.

Se la storia di Momo è un esempio di integrazione che fa ben sperare, la sua musica dimostra che la creatività non conosce barriere, e il groove diventa così un linguaggio universale. (Adaja Inira)