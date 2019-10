Bel Esprit Ã¨ il terzo album dei greci Chickn | Streaming

Bel Esprit è il terzo album dei greci Chickn | Streaming



Bel Esprit è il nuovo album per la formazione greca Chickn. Un lavoro discografico che spazia dal synth pop all’art-rock, pubblicato il 18 febbraio 2019 dall’etichetta indipendente Inner Ear, in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi.

Il terzo disco della formazione ateniese, registrato tra marzo e giugno 2019, è stato prodotto da Angelos Krallis assieme agli stessi Chickn. Buon ascolto. (La redazione)

