Giant Sand: tre date in Italia per presentare Recounting the Ballads of Thin Line Men | Streaming | Concerti

Originari di Tucson e con ventisette album alle spalle, i Giant Sand sono considerati gli antesignani del cosiddetto desert rock. La loro musica è una fusione di alternative rock e country, un concentrato di psichedelia e suoni acidi che vanno oltre il paisley underground.

A trentatré anni dalla pubblicazione di Ballad of a Thin Line Man, pubblicato originariamente nel 1986, la band di Howe Gelb e soci rivisita e ripropone uno dei migliori album della sua discografia, con l’aggiunta di due nuovi brani.

Il risultato, Recounting the Ballads of Thin Line Men, pubblicato il 20 settembre 2019 su etichetta Fire Records, vede Howe Gelb alla chitarra, Tommy Larkins alla batteria e Thøger Lund al basso.

Ai tempi della sua originaria pubblicazione, Gelb suonava anche nella country band The Band of Blanky Ranchette, che, nello stesso anno, pubblicava il disco Heartland. La rilettura dell’album ‘ha ripulito le gemme sepolte, riacceso qualche filippica truculenta ed infiammato una rabbia senza età ’ afferma Howe Gelb.

Oltre ai brani originariamente contenuti, sono stati aggiunti Reptilian e Tantamount e i featuring con Winston Watson (batteria) e Annie Dolan (chitarra) in Desperate Man e Paula Brown, che presta la voce in The Chili Outside e Graveyard. Le canzoni rimangono le stesse ma suonano completamente diverse, afferma la band.

Non è la prima volta che Howe Gelb si dedica alla rilettura degli album di Giant Sand: risale infatti allo scorso anno la pubblicazione di Return To Valley of Rain, la rivisitazione di Valley of Rain, il primo album della band pubblicato nel 1985.

I Giant Sand saranno in Italia il prossimo dicembre per presentare Recounting the Ballads of Thin Line Men: il 6.12 a Ravenna, il 7.12 a Montecosaro (MC) e l’8.12 a Gioa del Colle (BA). (La redazione)

