Error 404, il nuovo video dei Naftalina.



Error 404 è il nuovo videoclip dei Naftalina, storica pop punk band di Forlì tornata alla ribalta dopo tanti anni di assenza.

Il brano anticipa il nuovo album della band in uscita autoprodotto a gennaio 2020. Il video, girato da Antonio Monti de Le Iene, vede la partecipazione come attore principale di Aururo Borealo, nuovo fenomeno dell’indie italiano, in una sorta di parodia del celeberrimo videoclip dei Verve Bitter Sweet Symphony.

“Error 404” descrive le avversità quotidiane della nostra vita, passata a risalire faticosamente ogni giorno piccoli traguardi che includono sempre enormi sforzi, dettati dalla routine frenetica di questa società e dalla competizione che si è venuta a creare per innalzarsi dalla massa.

Nonostante gli enormi sacrifici, molte volte basta un piccolo errore per essere segnati, cancellati o dimenticati per sempre, ritornando rovinosamente al punto di partenza, come nel gioco del Monopoli.” (Naftalina)

Ai ritornelli del brano partecipa Ally Bubblegum, leader dei Teenage Bubblegums, punk rock band di Forlì molto apprezzata in Italia e fuori dai confini. (La redazione)