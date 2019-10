I Gang Starr con il nuovo album One of the Best Yet



I Gang Starr annunciano il nuovo album One of the Best Yet in uscita a partire dal primo novembre per la loro etichetta Gang Starr Enterprises LLC.

I Gang Starr di MC Guru e DJ Premier sono senza dubbio uno dei più rispettati, apprezzati e influenti gruppi nella scena hip hop. Nel corso della loro eccezionale carriera, sono divenuti un’istituzione culturale e un nome su cui poter fare affidamento.

I primi due singoli che anticipano il disco sono Family and Loyalty (feat. J. Cole) e Bad Name. Buon ascolto. (La redazione)