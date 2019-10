There Existed an Addiction to Blood, il nuovo album degli statunitensi Clipping | Streaming



I Clipping sono ritornati con There Existed an Addiction to Blood, quarto lavoro discografico che segue Splendor and Misery del 2016.

There Existed an Addiction to Blood è la reinterpretazione fatta dai Clipping dell’horrorcore, un sottogenere volutamente assurdo, ma ipercreativo, che fiorì verso la meta degli anni ‘90. Alcuni dei pionieri di questo genere furono artisti quali Brotha Lynch Hung e Gravediggaz, oltre a Geto Boys, Bone Thugs-N-Harmony.

L’album è stato prodotto dai Clipping, mixato da Steve Kaplan, e masterizzato da Dave Cooley agli Elysium Masters a Los Angeles e vede la partecipazione di Ed Balloon, La Chat, Counterfeit Madison e Pedestrian Deposit.

Pubblicato il 18 ottobre 2019 su Sub Pop, There Existed an Addiction to Blood dei losangelini Clipping è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

