Leonard Cohen: il video di Happens to the heart, nuovo singolo che anticipa l’album postumo del poeta e cantante canadese.



Dopo l’uscita del brano The goal, Happens to the heart è il primo singolo ufficiale che anticipa Thanks for the Dance, il nuovo album di inediti postumo di Leonard Cohen in uscita il 22 novembre 2019, realizzato grazie all’impegno e alla passione del figlio Adam e di Michael Chaves, con la collaborazione di illustri amici e colleghi che hanno lavorato con il cantante e poeta canadese negli anni.

Happens to the heart dovrebbe essere l’ultimo brano scritto da Leonard Cohen e vede la partecipazione dello storico collaboratore Javier Mas, dell’Orchestra Stargaze di Berlino, del famoso produttore Daniel Lanois al pianoforte e di Zac Rae dei Death Cab For Cutie.

«L’idea è nata rapidamente e senza sforzo dal primo ascolto della musica volevo realizzare qualcosa che parlasse della vita di Leonard come monaco Zen. Quasi una narrazione visiva simbolica che tracciasse il lasciar andare l’ego e le trappole della fama… e portasse alla transizione verso qualcosa di puro e trascendente». (Daniel Askill)

Diretto e ideato da Daniel Askill, il video di Happens to the heart estende la narrazione di Leonard Cohen ed esplora i temi principali delle sue canzoni. Askill è conosciuto per le sue creazioni artistiche che comprendono film, fotografie, video installazioni e sculture, e ha diretto cortometraggi, pubblicità, video legati al mondo fashion e video musicali (Sia, Placebo, Phoenix).

Thanks for the Dance non è una raccolta commemorativa di B sides e di tracce scartate, ma un vero e proprio disco che esce a sorpresa, composto da nuove canzoni, eccitanti e vitali, la reale continuazione del lavoro del Maestro. Sette mesi dopo la morte di suo padre, Adam Cohen si era ritirato nel garage in cortile, vicino alla casa di Leonard, per lavorare di nuovo con il padre e per stare in compagnia della sua voce.

Della loro precedente collaborazione in You Want It Darker erano rimasti dei bozzetti musicali, a volte poco più delle semplici tracce vocali. Leonard al tempo aveva chiesto a suo figlio di portare a termine questo lavoro e così è stato.

In attesa dell’uscita dell’album postumo di Leonard Cohen, godiamoci il video di Happens to the heart. (La redazione)