Fra l’amore e il rumore Ã¨ il nuovo album del quintetto folk-rock Sestomarelli

Fra l’amore e il rumore è il nuovo album del quintetto folk-rock Sestomarelli



Il 29 novembre 2019 sarà pubblicato per l’etichetta Junkfish Records Fra l’amore e il rumore, il nuovo album del quintetto folk-rock Sestomarelli.

Rispetto ai precedenti Acciaierie e ferriere lombarde folk (2013) e Possibilmente (2015), le dieci canzoni che compongono il nuovo disco evocano atmosfere decisamente più rockeggianti e pop (è il caso del primo singolo Urgente e della scanzonata Pagando), sebbene non manchino anche episodi acustici e ballate che richiamano le sonorità tradizionali delle origini della band, come Un padre disse al figlio e Se voli.

Tanti e diversi i riferimenti culturali e i tributi, come per esempio la versione italiana del vecchio classico dei Pogues Boys from the County Hell, qui parzialmente riarrangiato e quasi fedelmente tradotto con I ragazzi di Villa Inferno in cui si cerca di conservare lo spirito dell’autore Shane MacGowan riproducendone l’approccio aggressivo e sopra le righe, pur ritinteggiando gli scenari con riferimenti alle osterie della Val Padana.

Si prosegue poi con Piombo su Milano, ispirata alla saga del giornalista detective Gabriele Sarfatti e alla relativa trilogia scritta da Gianluca Ferraris, per poi passare a Miss Christina, titolo di un racconto dello scrittore rumeno Mircea Eliade. A chiudere il disco Ballata nuziale, libero adattamento nella nostra lingua della poesia Bridal Ballad che fu pubblicata nel 1847 dallo scrittore statunitense Edgar Allan Poe: quest’ultimo brano - una malinconica danza folk con mandolini e violini - tratta un drammatico tema purtroppo molto attuale, ovvero quello delle violenze psicologiche e fisiche che troppe donne sono ancora oggi costrette a subire.

Rispetto ai lavori precedenti, Fra l’amore e il rumore è frutto di un lavoro più corale e collaborativo e del forte contributo di tutti i membri della band sia all’arrangiamento delle idee musicali di Alex Aliprandi che ai testi scritti da Roberto Carminati, rispettivamente chitarrista e cantante solista dei Sestomarelli.