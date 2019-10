I Minimal Compact con il nuovo album Creation is Perfect | Streaming



I Minimal Compact tornano con un nuovo album dal titolo Creation is Perfect, anticipato dalla riedizione del classico Statik Dancin.

Pubblicato il 25 ottobre 2019 per la Swim, Creation is Perfect contiene otto brani di cui però soltanto uno è inedito: Holy Roar. Le altre tracce del disco infatti sono classici post-punk della band riarrangiati e registrati in maniera sublime, con l’aiuto in fase di produzione di Colin Newman, chitarrista e frontman degli Wire. (La redazione)