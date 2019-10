Dal Vesuvio agli Stati Uniti, Golden Youth Ã¨ il nuovo album del cantautore partenopeo Giovanni Vicinanza, alias The Softone.

Dal Vesuvio agli Stati Uniti, Golden Youth è il nuovo album del cantautore partenopeo Giovanni Vicinanza, alias The Softone.



Golden Youth è il quarto disco del cantautore partenopeo Giovanni Vicinanza, alias The Softone, che oltre ad essere l’artefice del progetto e l’autore dei testi è anche il produttore dell’album.

Dal Vesuvio agli Stati Uniti: il disco percorre migliaia di chilometri, nasce infatti nel suo Lavalab Recording Studio ai piedi del Vesuvio, per poi essere concluso e mixato durante un soggiorno a Milwaukee nel Wisconsin e alla fine masterizzato a Chicago in Illinois.

Dopo una pausa di più di 5 anni (l’ultimo lavoro in studio è L’EP Tears of Lava), nella primavera del 2019 pubblica sui social la cover con video di By this River di Brian Eno che preannuncia il ritorno sulle scene del progetto partenopeo.

Golden Youth rappresenta un ritorno alle origini pop folk del suo primo album: è un connubio di emozioni, a volte belle, come la nascita della figlia e a volte terribili come la perdita della madre. Solo la musica riesce a far sfuggire l’artista dalla realtà, trovando conforto e sollievo, circondato e ispirato dal paesaggio vesuviano.

Un bagaglio ricco di emozioni a volte belle, a volte insopportabili.