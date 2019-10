Il tributo dedicato al grande Mose Allison, celebre pianista, cantante e compositore americano che ha influenzato generazioni di artisti jazz, blues e rock.



In uscita per Fat Possum il 29 novembre 2019 il tributo dedicato al grande Mose Allison, celebre pianista, cantante e compositore americano che ha influenzato generazioni di artisti jazz, blues e rock.

Amy Allison, figlia di Mose Allison, ha fatto squadra con con il musicista e produttore Don Heffington per onorare l’eredità artistica del padre e le sue immortali composizioni. «Stavamo parlando dell’eredità di mio padre e pensando a tutti i musicisti che erano suoi fan, e a quanto sarebbe stato bello un tributo con tutti questi nomi, specialmente se i proventi fossero andati in beneficienza». Don e Amy, con l’aiuto di del produttore Sheldon Gomberg, hanno deciso di donare i proventi del disco all’associazione Sweet Relief Musician’s Fund, fondo di beneficenza per musicisti bisognosi fondato da Victoria Williams.

Nato nel 1927 nel Mississippi, Mose John Allison è cresciuto ascoltando il jazz e il blues di Louis Armstrong, Memphis Minnie, Duke Ellington, Louis Jordan e il Nat Cole Trio. Ha imparato a suonare il piano e la tromba da giovanissimo e dopo un periodo sotto le armi e come turnista in vari club del sud degli states si è trasferito a New York City per dare un senso alla sua carriera come pianista e songwiriter. Proprio a NYC ha conosciuto, collaborato e potuto esibirsi con stelle come Stan Getz, Zoot Sims e Gerry Mulligan, e sviluppato uno stile personale che fondeva blues e jazz.

Mose divenne uno degli artisti più noti della sua generazione e le sue composizione dei classici che hanno influenzato molti musicisti e che sono state reinterpretate nel corso degli anni da Van Morrison, The Who, Bonnie Raitt, Elvis Costello, The Clash e molti altri. Mose Allison è morto nel 2016 all’età di 89 anni.

Sono 15 le tracce che compongono If You’re Going To The City - A Tribute to Mose Allison, a cui hanno partecipato artisti del calibro di Taj Mahal, Robbie Fulks, Jackson Browne, Fiona Apple, Ben Harper, Chrissie Hynde, Iggy Pop, Bonnie Raitt, Frank Black, Amy Allison, Elvis Costello, Loudon Wainwright III e molti altri. (La redazione)