I Massimo Volume annunciano la ristampa di Stanze e un nuovo tour nei club



I Massimo Volume sono tornati, lo scorso primo febbraio, con un disco, Il nuotatore, che ha convinto tutti, critica e pubblico.

Così, dopo avere fatto registrare il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia durante la parte primaverile del tour e avere continuato a calcare i palchi dei più grandi e importanti festival estivi da soli o con i Giardini di Mirò, la band approda finalmente alla sua dimensione più congeniale, quella dei live club. Dimenticatevi i posti a sedere quindi, questa volta si torna a spingere sul serio.

I primi appuntamenti live saranno il 22 novembre all’Hall a Padova, il 7 dicembre al The Cage a Livorno, il 13 al Locomotiv a Bologna, il 14 allo Spazio 211 a Torino nell’ambito del Color Fest in Tour, il 18 alla Casa della Musica a Napoli, il 19 al Mood Social Club a Cosenza, il 20 al Retronouveau a Messina, il 17 gennaio a La Claque a Genova, il 18 al Teatro Magda Olivero a Saluzzo (CN), il 24 alla Santeria a Milano, il 30 al Monk a Roma e il 10 aprile allo Studio Foce a Lugano.

Il nuotatore, pubblicato da 42 Records (Cosmo, I Cani, Colapesce, Andrea Laszlo De Simone e tanti altri), è un album vitale, unico. Il punto d’incontro perfetto tra i primi lavori della band, quelli che in qualche modo hanno contribuito a creare la cultura musicale alternativa del nostro paese, e gli ultimi, ovvero gli album usciti dopo la reunion del 2010 e che hanno imposto e confermato i Massimo Volume come una delle voci più uniche e inimitabili del panorama nazionale. Merito di una formula originale che unisce il parlato e la voce inconfondibile di Emidio Clementi, narratore sopraffino e fiero cantore della sconfitta, alle trame post punk fornite dalla chitarra elettrica di Egle Sommacal e dalla batteria di Vittoria Burattini.

I Massimo Volume, coadiuvati dal vivo dalla seconda chitarra di Sara Ardizzoni, porteranno sul palco i brani de Il nuotatore insieme al meglio del loro repertorio passato. Aspettatevi quindi sorprese, ripescaggi inaspettati e una scaletta rinnovata.

Ma non finisce qui: contemporaneamente al nuovo tour, la band di base a Bologna annuncia per i prossimi mesi l’uscita di Stanze, lo storico primo album, pubblicato da Underground Records, che per la prima volta approderà sulle piattaforme digitali e verrà ripubblicato anche in CD e in una lussuosa edizione limitata in vinile curata proprio da 42 Records. Un vero e proprio box in vinile che oltre alla versione rimasterizzata dai nastri originali dell’album (lavoro di cui si sono occupati Giacomo Fiorenza, produttore anche de Il nuotatore, e Andrea Suriani) conterrà anche un documento live risalente proprio al tour di Stanze e che verrà pubblicato per la prima volta in vinile. (La redazione)