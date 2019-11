Up on High è il nuovo album dei Vetiver | Streaming



Esce oggi, 1° novembre 2019, per Loose Music Up on High, il nuovo album della formazione californiana Vetiver guidata dal cantante e chitarrista Andy Cabic.

Ben accolto da Times, The Sunday Times, Mojo e Uncut, il nuovo lavoro discografico indie folk della band americana è in streaming sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)