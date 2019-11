Il texano Terry Allen, leggenda del country, annuncia il nuovo album dal titolo Just Like Moby Dick



Just Like Moby Dick segna il ritorno del celebre artista texano con un set di nuovi brani a sei anni distanza da Bottom of the World. L’album è stato registrato dalla Panhandle Mystery Band al completo, compresi il co-produttore Charlie Sexton (Dylan, Bowie) e la cantante Shannon McNally, oltre all’aiuto in stesura testi dei collaboratori Joe Ely, Dave Alvin e Jo Harvey Allen.

Just Like Moby Dick, in uscita il 4 gennaio 2020 per Paradise Of Bachelors con distribuzione Goodfellas, è il più collaborativo degli album registrati da Terry Allen. Un disco interamente composto, arrangiato e registrato con vecchi e nuovi amici.

Il nuovo album parla dello spettro della memoria e della follia dell’esistenza umana raccontando storie difficili da dimenticare: le crisi esistenziali di un giovane Houdini, la morte dell’ultima stripper della città , un circo infestato da vampiri, pirati assassini, la guerra in Iraq e Afghanistan e molto altro. Terry Allen non è solo un autore di musica e testi, ma un vero e proprio scrittore che il The New York Times definì “un poeta”. (La redazione)