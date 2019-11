SolidarietÃ  a La Pecora Elettrica, caffetteria-libreria antifascista.

SolidarietĂ a La Pecora Elettrica, caffetteria-libreria antifascista.



Lo scorso 25 aprile prese fuoco a Roma, per cause ancora ignote, probabilmente per un atto vandalico, La Pecora Elettrica di via delle Palme.

La libreria-caffetteria, situata nel rione di Centocelle, dopo i lavori di ristrutturazione degli scorsi mesi, avrebbe dovuto riaprire giovedì 7 novembre e invece, la notte del 6, intorno alle ore 3, ha subìto un nuovo incendio come si può vedere dalla foto pubblicata dal Corriere.it .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per verificare quanto accaduto.

Piena solidarietĂ a La Pecora Elettrica da parte di Musicletter.it. (La redazione)