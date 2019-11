Soul a Go Go, il 45 giri di debutto degli australiani Soul Messin’ Allstars



Che la città di Melbourne fosse terreno fertile per il funk and soul, lo si capiva dalle innumerevole band di successo che ne escono, come The Bamboos, Cookin’ On 3 Burners, The Meltdown, The Putbacks, The Teskey Brothers e molti altri ancora. Guidati da Jake Mason, leader e organista del gruppo Cookin’ On 3 Burners e fondatore della loro stessa etichetta Soul Messin’ Allstars, alcuni dei migliori musicisti di Melbourne si sono riuniti nel super gruppo Soul Messin’ Allstars per rendere tributo ad una delle serate che maggiormente hanno caratterizzato la scena soul di Melbourne: Soul a Go Go.

Dal 2007 l’evento mensile Soul a Go Go anima le notti di Melbourne a colpi di musica soul. Più di 12 anni dopo, l’inno ufficioso della serata viene alla luce, in due versioni squisitamente diverse disponibili in digitale e su 45 giri. Sul lato A, il ritmo incalzante di Soul a Go Go feat, Josh Teskey, un brano northern soul con la voce del cantante della band The Teskey Brothers, sul lato B, Soul a Go Go feat, Cara Robinson & The Wolfgramm Sisters, per una versione più morbida in cui il pianoforte prende il posto dei fiati.

Questo 45 giri rappresenta il debutto di Soul Messin’ Allstars e vuole celebrare i musicisti, i DJ ed i fan che incarnano lo spirito della scena soul di Melbourne. Ma non c’è bisogno di volare fino in Australia per assaporarne lo spiriti e riallineare il vostro mojo, basta premere play su Soul a Go Go. (Adaja Inira)