Bag of Seeds, album d’esordio del cantautore veneto Boa | Streaming

Bag of Seeds, album d'esordio del cantautore veneto Boa



Bag of Seeds è il disco d’esordio del cantautore veneto Lorenzo Bonarini, in arte Boa. Pubblicato il 7 novembre 2019 per Seahorse Recordings, l’album contiene otto canzoni inedite composte e cantate in inglese.

Ogni brano è un seme diverso, che germoglia lontano, passando dalla ballata blues, al country, al grunge, al folk, attraverso vari stili tenuti insieme da una visione personale e da un approccio sincero.

Bag of Seeds è stato suonato volutamente sempre nella stessa stanza, il salotto di casa, come omaggio a Songs From A Room di Leonard Cohen scomparso il 7 novembre del 2016. (La redazione)