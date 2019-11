The Milk Carton Kids con il nuovo album The Only Ones | Streaming



The Only Ones è il nuovo lavoro del duo indie folk The Milk Carton Kids, un mini album di sette tracce in uscita in formato fisico il 13 dicembre prossimo per Milk Carton Records/Thirty Tigers.

Il nuovo disco riporta il sound dei californiani The Milk Carton Kids alle radici del folk, con una fase di pre-produzione e arrangiamento pensata per un duo senza backing band e dopo definita in studio di registrazione con alcuni dei musicisti più rappresentativi di Nashville e della tradizione americana.

In attesa della pubblicazione su supporto fisico, The Only Ones è in streaming integrale su Spotify. (La redazione)