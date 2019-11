Ellipsis è il singolo che anticipa il primo album di Mått Mūn | Video



Mått Mūn è il nome d’arte di Mattia Menegazzo, cantante e chitarrista dai trascorsi rock, che con questo progetto fa per la prima volta incursione in territori synth pop. Il revival degli anni ‘80, le atmosfere di Stranger Things, una fascinazione per il cosmo, cascate di synth e tante drum machine: questi sono gli elementi che costituiscono il sound delle sue nuove canzoni.

L’incontro con Andrea Liuzza, titolare del progetto Are You Real? e dell’etichetta Beautiful Losers, lo spinge ad affrontare la produzione del suo primo album, Cosmography.

Realizzato durante l’estate 2019, il disco vede Mattia alla scrittura e Andrea alla produzione. I dieci brani di Cosmography dipingono scenari apocalittici, post-umani, ma sempre con la leggerezza di chi vuol soprattutto raccontare le storie che ci hanno affascinato da adolescenti e divertire.

Cosmography, in uscita il 26 novembre prossimo, è anticipato dal singolo Ellipsis.

“Ho scelto Ellipsis come primo singolo perché è un pezzo strano. Mi chiedevo ‘come ballerebbero diverse persone questa musica?’. Così ho riunito una decina di amici e ho ripreso ciascuno a casa sua, lasciando che si vestisse e seguisse il ritmo in totale libertà. Mi piace notare quante quante differenze ci possano essere tra persone che fanno la stessa cosa. Col video volevo parlare della vera natura di ognuno.” (Mått Mūn)

Il video di Ellipsis, girato dallo stesso Mattia, è in anteprima sul nostro blog a partire da oggi. Buona visione, ma soprattutto buon ascolto.