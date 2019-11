In arrivo il nuovo album di Okay Kaya, progetto dell’artista norvegese Kaya Wilkins | Video



Nuovo album in arrivo per Okay Kaya, progetto della performer, attrice e musicista Kaya Wilkins. Un’opera multimediale che si muove tra sonorità pop non convenzionali e morbidi synth e si consolida con gli eleganti cortometraggi co-diretti dall’artista stessa per i brani del suo album.

Il disco si intitola Watch This Liquid Pour Itself e sarà pubblicato il 24 gennaio 2010 da Jagjaguwar con distribuzione Goodfellas.

L’album dell’artista norvegese residente a New York è anticipato dal video del singolo Baby Little Ween girato sulle Alpi giapponesi. (La redazione)