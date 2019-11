Sumo Ã¨ il nuovo disco dei Management, tra elettropop e cantautorato | Streaming

Sumo è il nuovo disco dei Management, tra elettropop e cantautorato | Streaming



Sumo è il titolo del nuovo album di inediti dei Management (già noti come Management del dolore post-operatorio), uscito il 13 novembre 2019 per Full Heads con distribuzione Believe e Audioglobe.

Si tratta del quinto album in studio della band composta da Luca Romagnoli (voce e testi) e Marco di Nardo (chitarra e compositore).

Abbandonate le schizofrenie incidentate e post operatorie, il nuovo corso dei Management si presenta con un disco elettro-cantautorale.

Annunciate anche le date degli showcase in programma il 14 novembre a Roma, Discoteca Laziale, e il prossimo 28 novembre a Milano, Santeria Paladini. (La redazione)