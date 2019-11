The Niro & Gary Lucas: tour italiano a dicembre | Concerti



Dopo le due anteprime di Roma (Villa Ada, 21 luglio) e New York (The Cutting Room, 20 settembre), parte a dicembre il tour italiano di presentazione del nuovo progetto discografico di The Niro feat. Gary Lucas, The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook, che riunisce per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley e Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album.

The Niro è il nome del progetto musicale dell’artista italiano Davide Combusti, protagonista della scena indie-rock dal 2002. Al suo attivo ha 4 album di cui 3 in inglese. Lo ritroviamo in apertura dei concerti di Sondre Lerche, Tom Hingley di Inspiral Carpets, Deep Purple, Lou Barlow, Badly Drawn Boy e Amy Winehouse.

Gary Lucas è considerato uno dei più influenti chitarristi americani di sempre. Può vantare un capitolo rilevante nella carriera di Jeff Buckley col quale ha composto le storiche Grace e Mojo Pin.

Il disco, che sta raccogliendo critiche e recensioni entusiastiche da parte della quasi totalità della stampa italiana, è uscito ad ottobre per l’etichetta Esordisco di Pierre Ruiz, e nelle prossime settimane sarà distribuito anche negli Stati Uniti e in molti paesi europei. A dicembre uscirà anche in vinile.

Il tour, che vedrà sul palco The Niro e Gary Lucas insieme al coproduttore artistico del disco Francesco Arpino, conta 9 date che toccheranno alcune delle principali città italiane da nord e sud nella seconda metà del mese di dicembre. Di seguito tutte le date. (La redazione)

Tour italiano: The Niro & Gary Lucas, dicembre 2019

18/12 Bergamo, Druso

19/12 Pordenone, Astro Club

21/12 Perugia, Bad King

22/12 Bologna, Area Fuori Tema

23/12 Correggio (MO), I Vizi del Pellicano

26/12 Torino, Blah Blah

27/12 Roma, Monk

28/12 Taranto, Mercato Nuovo

29/12 Bari, Anche Cinema