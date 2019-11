Patti Smith in concerto in Italia



Patti Smith torna in Italia per una serie di nuovi appuntamenti tra fine novembre e dicembre, eventi che si aggiungono alle recenti performance che l’hanno portata sul palco del Medimex di Taranto, per un concerto celebrativo della stagione dei grandi raduni rock, e del Teatro Romano di Verona, per un intimo ed emozionante live.

I nuovi appuntamenti di Words and Music che vedranno Patti Smith sul palco con Tony Shanahan alla chitarra ed al pianoforte, partiranno il 25 novembre dal teatro Politeama Rossetti di Trieste, città ricca di cultura mitteleuropea dove l’artista, per suo specifico desiderio, vorrà ripercorrere gli itinerari di Svevo, Rilke, Joyce, Saba, per poi proseguire nei teatri di città selezionate attentamente da Patti Smith sulla base della loro bellezza e unicità artistica.

Di seguito tutte le date dei concerti di novembre e dicembre 2019 in Italia dell’artista americana. (La redazione)

Patti Smith - Date in Italia a novembre/dicembre 2019

Lunedì 25 novembre

TRIESTE – POLITEAMA ROSSETTI

Martedì 26 novembre

TRIESTE – POLITEAMA ROSSETTI

Venerdì 29 novembre

VARALLO (VC) –COLLEGIATA DI SAN GAUDENZIO

Sabato 30 novembre

CARPI (MO) – TEATRO COMUNALE

Martedì 3 dicembre

SPOLETO (PG) – TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Mercoledì 4 dicembre

RAVENNA – TEATRO DANTE ALIGHIERI

Giovedì 5 dicembre

PAVIA – TEATRO FRASCHINI