L’EP d’esordio della cantautrice romana Minaper | Streaming

L'EP d'esordio della cantautrice romana Minaper



Oltre le mura records, attivissima nuova etichetta romana con sede nel vivace quartiere di Torpignattara, presenta sulla scia del grande responso del video di Menomale il primo lavoro discografico di Martina Forlani in arte Minaper.

Minaper è un Ep di quattro brani intrisi di sognante leggerezza che raccontano emozioni e verità personali, non è casuale infatti la scelta del titolo della sua prima fatica, che porta il suo nome.

Minaper √® un disco liberatorio, in cui ansie quotidiane e fragilit√† umane cedono il passo al coraggio grazie alla semplicit√† poetica di canzoni come Tangenziale e Kamakura oppure all’immediatezza di Menomale e Proporzioni, brani freschi e diretti che rappresentano in pieno la scrittura della cantautrice romana.

Da oggi l’Ep √® in streaming sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)