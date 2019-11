Vasco Rossi: 4 concerti nei 4 festival rock dell’estate 2020.



Come annunciato in uno dei suoi famosi post “in anteprima abusiva per voi”, il 2020 sarà l’anno dei festival rock per Vasco Rossi che, per l’estate prossima, sceglie di fare una pausa dagli stadi e di esibirsi, invece, eccezionalmente nei più importanti Festival Rock della penisola. (La redazione)

Vasco - Non stop live festiva 2020

- 10 giugno 2020 // Firenze Rocks, Visarno Arena

- 15 giugno 2010 // I-Days 2020, Mind - Milano Innovation District (area expo)

- 19 giugno 2020 // Rock in Roma, Circo Massimo

- 26 giugno 2010 // Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari