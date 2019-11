Paul McCartney: 2 date in Italia nel 2020 | Concerti



Paul McCartney ha annunciato due date in Italia del suo Freshen Up Tour 2020. L’ex Fab Four sarà nel nostro Paese per due concerti imperdibili.

Il già membro dei Beatles si esibirà il 10 giugno in Piazza Plebiscito a Napoli e il 13 giugno alle Mura Storiche di Lucca. (La redazione)