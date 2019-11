Tutti i mercoledÃ¬ Ã¨ il singolo che anticipa il nuovo album di Dario Falasca | Video

Tutti i mercoledì è il singolo che anticipa il nuovo album di Dario Falasca | Video



Il singolo Tutti i mercoledì è il singolo che anticipa Le cose importanti, il nuovo album del cantautore romano Dario Falasca. Il brano, che ha il coraggio di riflettere l’autenticità dell’autore, è scritto in collaborazione con Valerio Calisse, produttore artistico dell’intero album, e con Marco Ro’; un pezzo leggero, volutamente ironico, arricchito da sonorità radiofoniche del miglior pop degli ultimi tempi. L’attesa di un particolare giorno della settimana diviene un interrogativo sulla felicità di ogni individuo, che porta a chiedersi se la chiave sia davvero nelle piccole cose, nel non prendersi troppo sul serio.

Il videoclip, che vede la partecipazione di Pamela Pompa, è girato da Simone Durante a Campo Imperatore, in Abruzzo, e riflette l’atmosfera leggera e incontaminata di una vita semplice ed essenziale immersa nei grandi spazi del giorno giusto, quello in cui ci si ritrova se stessi nella genuinità della natura. Non a caso l’intera produzione del singolo e dell’album si è svolta a Trigoria in una casa/studio immersa nella natura, in un silenzio che ha cullato l’intera fase creativa.

L’album Le cose importanti, in uscita il prossimo inverno per l’etichetta Terre Sommerse, così come il singolo, è un disco positivo che porta al centro del discorso i sentimenti, mettendo a nudo l’animo dell’artista e la ricerca di sonorità semplici e genuine, che strizzano l’occhio alla musica pop d’autore attraverso arrangiamenti raffinati che fanno da contorno senza sovrastare i brani; suoni descrittivi al servizio delle parole e del cuore da cui sono nate, frutto di un viaggio artistico che ha preso forma pian piano senza troppi schemi e senza troppe regole, lasciando spazio all’intuito ed al lato emotivo di testi e musiche. (La redazione)