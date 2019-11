Countless Branches Ã¨ il nuovo album di Bill Fay | Video

Countless Branches è il nuovo album di Bill Fay | Video



Dopo il capolavoro del 2012, Life is People, e il successivo Who is The Sender? del 2015, il cantautore britannico Bill Fay torna con un nuovo, incredibile album dal titolo Countless Branches.

Dieci nuove canzoni che vedranno la luce su Dead Oceans il 17 gennaio 2020 con distribuzione italiana affidata a Goodfellas. Sarà possibile anche acquistare una versione deluxe, in Cd e doppio vinile, che include 7 bonus track.

L’album è stato anticipato dal singolo e relativo video animato del brano Filled With Wonder Once Again. Buona ascolto. (La redazione)