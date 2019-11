Nuovo album per i Five Tons of Flax



A distanza di un anno e mezzo da 7, il loro precedente lavoro, i Five Tons of Flax tornano con un nuovo disco dal titolo Lucid Dream Abduction. Il disco nasce da sessioni parallele al disco precedente e la sua intenzione è proporre un ibrido tra alternative rock dalle sfumature stoner ed elettronica.

Lucid Dream Abduction è stato masterizzato da Stefano Vendramin nell’ Analogico Studio di Como, e al suo interno ha come ospiti Fabrizio Scariolo (”an Autumn Day in Tokyo”, autore del testo e coproduttore) e Daniele Marturano (assolo di tastiera finale in “Minimal Mass”).

Tutte le canzoni sono scritte, registrate ed arrangiate da Vincenzo Orsini e Matteo Blundo, membri fondanti del gruppo, i quali hanno dato pieno sfogo alle proprie idee utilizzando anche strumenti suonati solo privatamente e saltuariamente, come basso (per entrambi) e chitarra (per Matteo). (La redazione)