Behind Your Eyelids: il nuovo video di Are You Real?



Come già è stato detto da altri magazine in occasione dell’esordio datato 2012, Are You Real? è senza dubbio una delle realtà più interessanti della scena alternativa italiana.

A celarsi dietro il bizzarro moniker c’è il cantautore Andrea Liuzza, polistrumentista veneziano che continua a mantenere un vero e proprio approccio indipendente, per così dire do-it-yourself.

Le canzoni di Are You Real? uniscono il songwriting a cuore aperto di artisti come Bright Eyes, Sparklehorse, Daniel Johnston e una peculiare attitudine immaginativa e onirica, ispirata ai mondi di registi come Spike Jonze e Michel Gondry ma anche a fiabe e illustrazioni per l’infanzia.

Il suo nuovo album, Songs From my Imaginary Youth del 2017, accompagna l’ascoltatore in un viaggio doloroso, magico, esultante attraverso il glorioso caos della giovinezza: illusioni, amori, amicizia.

Il brano Behind Your Eyelids, fra i più intimi del lotto, viene qui proposto in una sobria veste lo-fi, registrato dal vivo nella cantina della casa in collina dove risiede attualmente Andrea.

Nel frattempo gli anni di autoproduzione si sono trasformati in un vero lavoro: oltre che alla propria musica, Andrea è infatti anche produttore artistico di molte band italiane e dirige l’etichetta Beautiful Losers.

