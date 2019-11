Kendrick Lamar in Italia. Il poeta dell’hip hop vincitore del Premio Pulitzer in concerto a Rock in Roma 2020



Kendrick Lamar, il poeta dell’hip hop vincitore del Premio Pulitzer 2018, torna finalmente in Italia per un’unica imperdibile data il 7 luglio 2020 all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma.

Sono trascorsi sette dalla sua ultima esibizione in Italia, oltre 2.500 giorni in cui il migliore rapper in circolazione ha trasceso il genere hip-hop sposandolo alla perfezione a sonorità soul, funky, R&B e jazz, spingendosi sempre oltre i confini dove nessuno osa. Terre irraggiungibili, ma conquistate e vinte dall’inarrestabile Lamar. (La redazione)