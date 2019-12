Il magico esordio soul rock dal tocco 60s dei newyorkesi The Jay Vons | Streaming



I newyorkesi The Jay Vons sono una delle più interessanti realtà soul rock in circolazione, hanno suonato ovunque negli states e nel resto del mondo, aprendo gli show di artisti leggendari come Sharon Jones & The Dap-Kings, Charles Bradley & The Extraordinaires e Lee Fields & The Expressions.

The Word è il loro album d’esordio che gli amanti del soul contemporaneo della Daptone e della Big Crown non possono lasciarsi sfuggire.

Pubblicato dal’etichetta indipendente La Castanya Records, il debutto della band americana è in streaming via Spotify sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)