Ready or Not Ã¨ il nuovo album dal vivo dei Grateful Dead che racchiude 9 tracce registrate dai californiani tra il 1992 e il 1995 | Streaming

Ready or Not è il nuovo album dal vivo dei Grateful Dead che racchiude 9 tracce registrate dai californiani tra il 1992 e il 1995 | Streaming



Ready or Not è il nuovo live album dei Grateful Dead pubblicato il 22 novembre scorso dall’etichetta Rhino. Il disco racchiude nove tracce registrate dal vivo tra il 23 giugno del 1992 e il 2 aprile 1995 dalla storica formazione rock californiana.

Il live album della band americana, che aveva come leader il chitarrista e cantante Jerry Garcia (1942-1995), è in streaming sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)