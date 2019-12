Clip promozionali per Sanremo Giovani: richieste della RAI inaccettabili per le organizzazioni rappresentative delle case discografiche



L’organizzazione del Festival di Sanremo ha richiesto ai partecipanti alla gara per la sezione Giovani la registrazione di clip promozionali che prevedono la presenza di uno sponsor.

Per le associazioni AFI, FIMI e PMI,che rappresentano le aziende iscritte al Festival, con un comunicato stampa di oggi 3 dicembre inviato dalla FIMI, fanno sapere che “si tratta di pretese inaccettabili” poichĂ© “si utilizzano i giovani artisti per promuovere un noto marchio di telecomunicazioni senza nessuna preventiva autorizzazione delle case discografiche”.

Le organizzazioni rappresentative delle case discografiche hanno comunicato inoltre che “nonostante ripetuti solleciti per sedersi ad un tavolo e discutere la questione delle utilizzazioni dei contenuti, la RAI non ha fornito alcun riscontro e pertanto chiederemo un’audizione urgente in Commissione vigilanza RAI”.

Per AFI, FIMI e PMI si è di fronte insomma a “un vero e proprio abuso non previsto dal regolamento, che non fa cenno a product placement e soprattutto non concordato”. (La redazione)