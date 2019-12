In arrivo l’album d’esordio dei fiorentini Handshake | Video



Il 24 gennaio 2020 sarà pubblicato da Urtovox An Ice Cream Man on the Moon, il disco d’esordio degli Handshake.

La band nasce nel 2015 da interminabili e sudatissime jam di studio, dove un’anima psichedelica e ascolti selezionati hanno aiutato a forgiare il sound e la verve stilistica di questa giovanissima formazione fiorentina che con il loro sound internazionale cercherà di abbattere le frontiere geografiche.

Non a caso i testi sono in lingua inglese, così come energia e coinvolgimento emotivo sono le parole chiave di questa band che mette in scena pop psichedelico, elettronica e certo alternative rock anni ‘90 fatto di riff e melodie, per un risultato decisamente credibile e allo stesso tempo accattivante .

The Importance of Being a Penguin è il video di uno dei due singoli che anticipano l’album di debutto degli Handshake. (La redazione)